Гибель украинских разведчиков на Донбассе. Собратья рассказали свою версию событий

1 августа, 2020, 20:57

Собратья разведчиков, погибших 13 июля 2020 г. во время боевых действий на Донбассе, рассказали версию событий того дня. Она не совпадает с официальной

Их обращение обнародовал харьковский волонтер Роман Доник, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, утром 13 июля группа разведчиков выполняла антидиверсионную задачу возле села Зайцево.

Сначала, в результате подрыва погиб командир, лейтенант Красногрудь с позывным "Мир".

Командование, узнав о ситуации, решает договориться с боевиками об эвакуации тела через ОБСЕ и СЦКК. Около 14:00 группа из 8 человек (разведчики, саперы, представители СЦЦК) отправляется на эвакуацию. Сержант Журавель по позывным "Ярик" шел первым, потому что он знал дорогу к телу "Мира".

"И здесь происходят вещи, которые пытаются скрыть от общества: вооруженная группа эвакуации. Шестеро из восьми вооруженные, два представителя СЦКК без оружия. Лишь четверо из восьми в белых чехлах с надписью "СЦЦК" на касках и бронежилетах. Это "Ярик", один из саперов, который шел сразу за ним и два последних из группы, представителя "СЦЦК". Прошло примерно 5 часов с момента подрыва командира РО. Рацию, которая была у него, могли забрать оккупанты, но группу все равно выпускают с рациями на той же прошивке", - говорится в обращении.

В 7-8 метрах от тела окупнаты открыли огонь по группе из трех направлений. "Ярик" получил ранение в ногу.

Не убедившись, в каком состоянии "Ярик", остальная часть группы отходит и сообщает командованию, "Ярик" погиб.

В то же время дрон находит раненого "Ярика", который двигался в сторону своих позиций.

После этого формируется еще одна группа для эвакуации раненого. На этот раз группа выходит с медиком и без каких-либо видимых опознавательных знаков.

Медик приблизился к раненому на расстояние около 30 метров. Однако россияне обстреливают посадку, "Ярик" и медик прячутся от обстрела.

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"Медик тоже скрывается от обстрела в той же балке, но начинает паниковать и бежит... зацепляет растяжку и погибает на месте", - отметили собратья.

Кроме того, старший группы эвакуации получает контузию.

В то же время под выход группы, которая шла за телом "Мира", привели в боевую готовность все силы и средства батальона и решились навестись на цели.

"Команда есть, а целей никто не дал. То есть расчеты средств огневого поражения готовы к работе, но не знают, куда приводиться", - говорится в сообщении, опубликованном Доником.

"В период со второй половины дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включительно, в районе, где в последний раз видели раненого еще живым, не было никаких обстрелов и попыток спасения", - добавили военные.

Отмечается, что события происходили в 350-400 метрах от украинских позиций.

«По данным медэкспертизы сержант Журавель, раненый примерно в 14:00 13 июля скончался от недостатка крови в период с 14 по 16 июля", - отмечается в заявлении.

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