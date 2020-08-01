Гибель украинских разведчиков на Донбассе. Собратья рассказали свою версию событий
Их обращение обнародовал харьковский волонтер Роман Доник, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, утром 13 июля группа разведчиков выполняла антидиверсионную задачу возле села Зайцево.
Сначала, в результате подрыва погиб командир, лейтенант Красногрудь с позывным "Мир".
Командование, узнав о ситуации, решает договориться с боевиками об эвакуации тела через ОБСЕ и СЦКК. Около 14:00 группа из 8 человек (разведчики, саперы, представители СЦЦК) отправляется на эвакуацию. Сержант Журавель по позывным "Ярик" шел первым, потому что он знал дорогу к телу "Мира".
"И здесь происходят вещи, которые пытаются скрыть от общества: вооруженная группа эвакуации. Шестеро из восьми вооруженные, два представителя СЦКК без оружия. Лишь четверо из восьми в белых чехлах с надписью "СЦЦК" на касках и бронежилетах. Это "Ярик", один из саперов, который шел сразу за ним и два последних из группы, представителя "СЦЦК". Прошло примерно 5 часов с момента подрыва командира РО. Рацию, которая была у него, могли забрать оккупанты, но группу все равно выпускают с рациями на той же прошивке", - говорится в обращении.
В 7-8 метрах от тела окупнаты открыли огонь по группе из трех направлений. "Ярик" получил ранение в ногу.
Не убедившись, в каком состоянии "Ярик", остальная часть группы отходит и сообщает командованию, "Ярик" погиб.
В то же время дрон находит раненого "Ярика", который двигался в сторону своих позиций.
После этого формируется еще одна группа для эвакуации раненого. На этот раз группа выходит с медиком и без каких-либо видимых опознавательных знаков.
Медик приблизился к раненому на расстояние около 30 метров. Однако россияне обстреливают посадку, "Ярик" и медик прячутся от обстрела.
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"Медик тоже скрывается от обстрела в той же балке, но начинает паниковать и бежит... зацепляет растяжку и погибает на месте", - отметили собратья.
Кроме того, старший группы эвакуации получает контузию.
В то же время под выход группы, которая шла за телом "Мира", привели в боевую готовность все силы и средства батальона и решились навестись на цели.
"Команда есть, а целей никто не дал. То есть расчеты средств огневого поражения готовы к работе, но не знают, куда приводиться", - говорится в сообщении, опубликованном Доником.
"В период со второй половины дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включительно, в районе, где в последний раз видели раненого еще живым, не было никаких обстрелов и попыток спасения", - добавили военные.
Отмечается, что события происходили в 350-400 метрах от украинских позиций.
«По данным медэкспертизы сержант Журавель, раненый примерно в 14:00 13 июля скончался от недостатка крови в период с 14 по 16 июля", - отмечается в заявлении.
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