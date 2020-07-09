Эстония запретила Wizz Air выполнять рейсы Киев-Таллинн до конца июля, - СМИ

9 июля, 2020, 16:27

Эстония запретила Wizz Air выполнять рейсы Киев-Таллинн по крайней мере до 28 июля из-за уровня заболеваемости коронавирусом в Украине

Об этом сообщил эстонское издание ERR .

Согласно сообщению, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии издало предписание для венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом, по крайней мере до конца июля.

Отмечается, что это решение принято из-за уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

По словам коммерческого директора аэропорта Таллина Ээро Пяргмяе, рейсы были приостановлены с этого понедельника, запрет на полеты будет действовать до 28 июля, когда министерство пересмотрит его еще раз.

По словам Пяргмяе, рейсы, которыми пользуются в основном украинские рабочие, которые возвращаются домой, оказались популярными. Сейчас он отметил, что не может сказать, как другие украинцы будут возвращаться домой в ближайшем будущем.

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