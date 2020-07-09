 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЭстония запретила Wizz Air выполнять рейсы Киев-Таллинн до конца июля, - СМИ

Эстония запретила Wizz Air выполнять рейсы Киев-Таллинн до конца июля, - СМИ

Эстония запретила Wizz Air выполнять рейсы Киев-Таллинн по крайней мере до 28 июля из-за уровня заболеваемости коронавирусом в Украине

Об этом сообщил эстонское издание ERR .

Согласно сообщению, Министерство экономики и коммуникаций Эстонии издало предписание для венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом, по крайней мере до конца июля.

Отмечается, что это решение принято из-за уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

По словам коммерческого директора аэропорта Таллина Ээро Пяргмяе, рейсы были приостановлены с этого понедельника, запрет на полеты будет действовать до 28 июля, когда министерство пересмотрит его еще раз.

По словам Пяргмяе, рейсы, которыми пользуются в основном украинские рабочие, которые возвращаются домой, оказались популярными. Сейчас он отметил, что не может сказать, как другие украинцы будут возвращаться домой в ближайшем будущем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать