В Украине хотят вернуть еще больше людей на стадионы
Об этом сообщает footballua.tv.
Однако ситуация с коронавирусом может изменить планы.
"Для нас следующая цель - 50%. Ведется работа с Министерством здравоохранения. Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. К сожалению, цифры растут. С другой стороны, при условии соблюдения всех правил и норм, у нас есть возможность поднять планку до 50%, а к матчам сборной - еще больше. Сегодня никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Мы делаем все, чтобы количество болельщиков на трибунах увеличилось. Сказать точно, что чемпионат начнется с 50% людей на стадионах, никто не может. Но мы все для этого делаем", - сказал Павелко.
На матчах плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы болельщики могли присутствовать на матчах. Разрешалась количество не более 25% от вместимости стадиона.
- 22 июля УАФ и Минздрава приняли совместное решение разрешить болельщикам посетить матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы.
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