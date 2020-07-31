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Espreso.tvСпортВ Украине хотят вернуть еще больше людей на стадионы

В Украине хотят вернуть еще больше людей на стадионы


фото: Getty Images
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в Украине планируют повысить разрешенную заполняемость стадионов с 25% до 50%

Об этом сообщает footballua.tv.

Однако ситуация с коронавирусом может изменить планы.

"Для нас следующая цель - 50%. Ведется работа с Министерством здравоохранения. Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. К сожалению, цифры растут. С другой стороны, при условии соблюдения всех правил и норм, у нас есть возможность поднять планку до 50%, а к матчам сборной - еще больше. Сегодня никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Мы делаем все, чтобы количество болельщиков на трибунах увеличилось. Сказать точно, что чемпионат начнется с 50% людей на стадионах, никто не может. Но мы все для этого делаем", - сказал Павелко.

На матчах плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы болельщики могли присутствовать на матчах. Разрешалась количество не более 25% от вместимости стадиона.

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