В Румынии десятый день подряд - более тысячи случаев коронавируса в сутки

31 июля, 2020, 16:25

Румынские власти за минувшие сутки обнаружили в стране 1 295 случаев коронавируса (COVID-19)

Об этом сообщает Romania-Insider.

"За прошедшие 24 часа в Румынии увеличилось количество случаев коронавируса на 1 295. По состоянию на пятницу, 31 июля, в стране уже вообще 50 886 случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество новых случаев коронавируса в стране превышает тысячу уже десятый день подряд.

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В то же время, 31 440 человек уже выздоровели от заболевания COVID-19. По данным властей, в стране уже погибло от коронавируса 2 343 человека.

Всего в мире коронавируса заразились 17 496 047 человек. Среди антилидеров с инфицирования - США, Бразилия, Индия и Россия.