В Румынии десятый день подряд - более тысячи случаев коронавируса в сутки
Об этом сообщает Romania-Insider.
"За прошедшие 24 часа в Румынии увеличилось количество случаев коронавируса на 1 295. По состоянию на пятницу, 31 июля, в стране уже вообще 50 886 случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество новых случаев коронавируса в стране превышает тысячу уже десятый день подряд.
Читайте также: В Польше - новый суточный антирекорд инфицирования коронавирусом
В то же время, 31 440 человек уже выздоровели от заболевания COVID-19. По данным властей, в стране уже погибло от коронавируса 2 343 человека.
Всего в мире коронавируса заразились 17 496 047 человек. Среди антилидеров с инфицирования - США, Бразилия, Индия и Россия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-