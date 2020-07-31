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Espreso.tvОбществоВ Киеве закончился весенний призыв: в армию набрали 600 человек

В Киеве закончился весенний призыв: в армию набрали 600 человек


фото: vsim.ua
По состоянию на 31 июля в Киеве закончилась весенняя военная призывная кампания

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В столице закончилась весенняя военная призывная кампания.

По результатам весенней призывной кампании 2020 года в Киеве призваны 603 человека. Из них 600 отправлены в воинские части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а 3 гражданина отказались выполнять воинский долг.

Решением Киевской городской призывной комиссии 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. В общем не явились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

"Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами, Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020 года. 600 ребят уже выполняют свой воинский долг и только трое - отказались. В общем весенний военный призыв прошел успешно и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва", - заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

  • Напомним, несмотря на пандемию, во Львовской области успешно прошла призывная кампания и завершилась на неделю раньше. 730 ребят 18-20 лет будут служить в ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службе и Государственной службе специального транспорта.

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