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Espreso.tvОбщество730 юношей будут служить в армии: на Львовщине закончился весенний призыв

730 юношей будут служить в армии: на Львовщине закончился весенний призыв

Несмотря на пандемию, во Львовской области успешно прошла призывная кампания и завершилась на неделю раньше. Более 700 ребят 18-20 лет будут служить в ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службе и Государственной службе специального транспорта

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

На Львовщине завершилась призывная кампания. В этом году в украинские войска призвали 730 юношей. Особенность призывной кампании в том, что ребят в армию призывали во время пандемии.

"В этом году особенность призывной кампании в том, что она проходила во время эпидемии коронавируса. Как следствие, было привлечено дополнительную финансовую нагрузку за доставку призывников, а также выделили средства на проведение тестирования на COVID-19. С поставленными задачами мы справились на неделю быстрее. У нас есть хорошие лидеры - Жидачевский и Пустомытовский районы. Благодаря совместной работе медиков, органов местного самоуправления, полиции и военкоматов кампания прошла успешно. за весь период призыва с помощью ИФА-тестов было выявлено 30 подозрений на COVID-19. 20 из них подтвердились ", - сообщил глава областной призывной комиссии Тарас Грень.

Более сотни призывников дали отсрочку в связи с продолжением обучения. Ребята приносили с собой выписку из государственного реестра и справку из вуза, что они являются абитуриентами. Затем в Вооруженные силы Украины отправили служить 405 призывников, в Нацгвардию - 252 ребят, в Государственную пограничную службу - 48 юношей. Наименьше, 25 стали в ряды Государственной службы специального транспорта.
"В этом ракурсе у нас проблем не было, - уверяет военный комиссар, полковник Александр Тищенко. - Был парень, который поступал на обучение в Китай, он тоже получил отсрочку на службу. Но позитив в том, что многие ребята 18-20 лет сами изъявили желание служить. Проходить военную службу юноши будут во Львовской области, Киеве, Полтаве и Одессе ".

Во Львовском областном военном комиссариате отмечают, что срочники в зону ООС воевать не едут. Юноши проходят службу только на мирной территории.

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