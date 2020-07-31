В Кремле опровергли выход из переговоров по Донбассу

31 июля, 2020, 13:42

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о выходе России из переговорного процесса по Донбассу на уровне советников является искажением и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не говорил

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это передергивание", - сказал Песков.

Как стало известно, Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветника бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Песков также заявил, что Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу.

"Россия считает, что минский комплекс мероприятий является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - заявил Песков.

Напомним, в МИД Украины заявили, что, кроме письма Козака о выходе России из переговоров по Донбассу, Украина не получала каких конктретного шагов от РФ.

Кроме того, в Офисе президента заявлилы , что письмо Козака - это скорее о тонкой дипломатической игрн, "когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".