В Кремле опровергли выход из переговоров по Донбассу
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это передергивание", - сказал Песков.
Как стало известно, Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветника бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Песков также заявил, что Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу.
"Россия считает, что минский комплекс мероприятий является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - заявил Песков.
Напомним, в МИД Украины заявили, что, кроме письма Козака о выходе России из переговоров по Донбассу, Украина не получала каких конктретного шагов от РФ.
Кроме того, в Офисе президента заявлилы , что письмо Козака - это скорее о тонкой дипломатической игрн, "когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу".
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