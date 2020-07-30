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Espreso.tvОбществоЕрмак подтвердил сообщение о письме Козака по выходу РФ из переговоров по Донбассу на уровне советников

Ермак подтвердил сообщение о письме Козака по выходу РФ из переговоров по Донбассу на уровне советников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о выходе РФ из переговоров по Донбассу - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает НВ .

"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня он качественно переформатирован. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", - заявил он.

По словам Ермака, надо четко понимать мотивацию всех сторон, потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

"Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию", - отметил Ермак.

По его мнению, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла.

"И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, как и раньше, продолжается", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня четвертый день тишины на Донбассе, и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и Нормандского формата.

"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", - отметил Ермак.

Он добавил, что украинская делегация находится в диалоге. Градус переговоров может повышаться или снижаться, в то же время, добавляет Ермак, надо спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретации.

  • По состоянию на 29 июля, с момента прекращения огня с 00:01 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области.
  • По состоянию на 12:00 30 июля оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС.
  • Впоследствии, СМИ сообщили, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который руководит в Кремле украинским направлением, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрей Ермак). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

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