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Espreso.tvОбществоСбивание самолета МАУ: Иран согласен на выплату компенсаций

Сбивание самолета МАУ: Иран согласен на выплату компенсаций


фото: Reuters
Иран согласился выплатить компенсацию за сбивание у Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в четверг, 30 июля, передает агентство IRNA .

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени. Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о переговорах с украинской стороной.

Отметим, что недавно во Франции специалисты успешно завершили расшифровку данных обоих "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
  • В МИД Украины заявили, что расшифровка подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а на момент сбивания он был исправен .

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