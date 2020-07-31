Сбивание самолета МАУ: Иран согласен на выплату компенсаций
31 июля, 2020, 09:49
Иран согласился выплатить компенсацию за сбивание у Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в четверг, 30 июля, передает агентство IRNA .
"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени. Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о переговорах с украинской стороной.
Отметим, что недавно во Франции специалисты успешно завершили расшифровку данных обоих "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- В МИД Украины заявили, что расшифровка подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а на момент сбивания он был исправен .
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