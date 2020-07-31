Сбивание самолета МАУ: Иран согласен на выплату компенсаций

31 июля, 2020, 09:49

Иран согласился выплатить компенсацию за сбивание у Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в четверг, 30 июля, передает агентство IRNA .

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени. Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о переговорах с украинской стороной.