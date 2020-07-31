Россияне проводят ротацию боевиков в ОРДЛО, - разведка

31 июля, 2020, 15:02

Главное управление разведки отметиол, что россияне проводят ротацию на линии соприкосновения в связи с "тишиной"

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны во время брифинга.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск, в условиях введенного режима прекращения огня, проводит ротацию подразделений в прилегающих к контактной линии районах", - сообщил пресс-секретарь.

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В то же время, в разведке отметили, что в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Целью комиссий является прием командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами, проверки состояния и учета вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений; устранения недостатков, выявленных в течение июля с.г. комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

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