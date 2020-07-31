"Перемирие" на Донбассе: за сутки - два обстрела, умер солдат
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В то же время, в пресс-центре отметили, что 30 июля вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. У Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета.
Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.
"Вместе с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов", - заявили в пресс-центре ООС.
С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
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- 30 июля у штабе ООС сообщили, что с начала недели "из-за резкого ухудшения состояния здоровья" Украина потеряла солдат Артура Бахнара и Сергея Вергуна и старшего сержанта Владимира Перекрестова.
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