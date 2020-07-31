"Выходной тому, кто празднует": в ОП объяснили, как будет действовать закон о религиозных госпраздниках
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - сказал Жовква.
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По его словам, в Украине десятилетиями господствовала идеология "государственного атеизма", которая исказила отношение людей к отдельным религиозным течениям.
"В странах Евросоюза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений", - добавил он.
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