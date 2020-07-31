"Выходной тому, кто празднует": в ОП объяснили, как будет действовать закон о религиозных госпраздниках

31 июля, 2020, 18:43

Законопроект о предоставлении государственного статуса религиозным праздникам даст возможность работодателям предоставлять выходной работнику, которій будет отмечать один из этих праздников

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - сказал Жовква .

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По его словам, в Украине десятилетиями господствовала идеология "государственного атеизма", которая исказила отношение людей к отдельным религиозным течениям.

"В странах Евросоюза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений", - добавил он.