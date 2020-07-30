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Espreso.tvОбществоХанука, Курбан-Байрам, католическая Пасха: Зеленский предлагает предоставить государственный статус ряду религиозных праздников

Ханука, Курбан-Байрам, католическая Пасха: Зеленский предлагает предоставить государственный статус ряду религиозных праздников

Президент Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса некоторым религиозным праздникам

Об этом сообщает пресс-служба ОП .

Среди праздников: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие.

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Предложение сделано с целью "обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального".

Правительство должно изучить вопрос и разработать предложения со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

 
 
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