Ханука, Курбан-Байрам, католическая Пасха: Зеленский предлагает предоставить государственный статус ряду религиозных праздников
Об этом сообщает пресс-служба ОП .
Среди праздников: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие.
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Предложение сделано с целью "обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального".
Правительство должно изучить вопрос и разработать предложения со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
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