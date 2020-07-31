"Шахтер" попал в топ-20 лучших клубов Европы

31 июля, 2020, 13:49

Донецкий "Шахтер" попал в топ-20 лучших футбольных клубов Европы

Об этом сообщает Euro Club Index y twitter.

"Горняки" являются единственной командой в 20-ке лучших, которая не выступает в европейском топ-чемпионате (прим. - Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Первое место в рейтинге заняла мюнхенская "Бавария".

Лишь один представитель УПЛ, кроме "Шахтера", попал в топ-100. "Динамо" в рейтинге 67, "Заря" - 131, "Александрия" - 187, "Десна" - 234, "Мариуполь" - 262, "Ворскла" - 296, "Олимпик" - 342, "Колос" - 347, " Карпаты "- 382," Львов "- 402.

16 июля сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в обновленном рейтинге ФИФА.