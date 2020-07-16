Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола обновила рейтинг сборных, несмотря на то, что все матчи национальных команд были отменены из-за пандемии коронавируса. Изменений в списке не произошло.

Сборная Украины осталась на 24-й позиции и 15-й среди европейских сборных. Из соперников команды Андрея Шевченко на Евро-2020 выше находится сборная Нидерландов, которая занимает 14-е место. Австрия - 26-я.

Среди команд, с которыми Украина сыграет в Лиге наций, выше других Испания, которая идет восьмой, Швейцария - 12-, Германия - 15-я.

Лидирует в мировом рейтинге Бельгия, вслед за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Напомним, 15 июля в сети обнародовали фотографии с новой формой сборной Украины по футболу, в которой она выступит на чемпионате Европы.