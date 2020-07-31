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Espreso.tvЭкономика"Кассовый аппарат в смартфоне" с августа станет доступным для полноценного использования, - Минфин

"Кассовый аппарат в смартфоне" с августа станет доступным для полноценного использования, - Минфин

Бесплатное фискальное приложение для программного РРО с 1 августа станет доступным для полноценного использования

Об этом сообщает Правительственный портал.

"С 1 августа 2020 бесплатное фискальное решение для программного РРО становится доступным для полноценного использования на добровольной основе", - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, программный продукт является альтернативой традиционным кассовым аппаратам и установить его можно на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство, которое имеет операционную систему Android или Windows. В ближайшее время будет введено и ПРРО для IОS.

"То есть, при наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный продукт", - цитирует пресс-служба слова Марченко.

Министр обратил внимание, что введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и упрощению условий ведения бизнеса. Он отметил, что "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков.

В пресс-службе отметили, что сейчас правительство и Минфин разработали и утвердили всю необходимую нормативную базу для полноценного использования программного РРО.

Кроме того, в ведомстве отметили, что выпустить свой вариант "РРО в смартфоне" смогут и другие разработчики, но только при условии, что он будет отвечать требованиям законодательства и техническим требованиям АРЕ.

В пресс-службе напомнили, что изменения в налоговое законодательство устанавливают этапы массового внедрения РРО.

Так, с 1 августа начнется первый этап, направленный на детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг. Будет введена возможность использования прро, в том числе и бесплатного программного продукта ДПС.

С 1 января 2021 использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным.

С 1 апреля 2021 начнется третий этап - применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

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