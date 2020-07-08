Внедрение "кассовых аппаратов в смартфоне" разрешено, - Минфин

8 июля, 2020, 18:02

Минюст зарегистрировал приказ Министерства финансов о порядке регистрации и применении программных РРО, а также - приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В частности, утверждены порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), определение диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы прро в режиме", - говорится в сообщении.

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", - заверили в Минфине.

Поэтому с 1 августа 2020 года фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на безвозмездной основе.

Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb