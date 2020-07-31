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Espreso.tvОбществоПравительство изменило правила пересечения КПВВ на Донбассе

Правительство изменило правила пересечения КПВВ на Донбассе

Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях нужен страховой полис

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641 с 1 августа, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без имеющийся полиса (свидетельства, сертификата) страхования.

Этих лиц не пропустят без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

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