Правительство изменило правила пересечения КПВВ на Донбассе

31 июля, 2020, 13:04

Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях нужен страховой полис

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641 с 1 августа, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без имеющийся полиса (свидетельства, сертификата) страхования.

Этих лиц не пропустят без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

В Минреинтеграции заявили, что у всех КПВВ на админгранице между Крымом и Херсонской областью и оккупированной частью Донбасса будут оборудованы сервисные центры .

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