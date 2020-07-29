В Минреинтеграции планируют создать сервисные центры у всех КПВВ на админгранице с Крымом и в зоне ООС

29 июля, 2020, 18:56

У всех КПВВ на админгранице между Крымом и Херсонской областью и оккупированной частью Донбасса будут оборудованы сервисные центры

Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в этих сервисных центрах планируется открыть аптечные пункты, небольшие магазинчики, комнаты для пребывания родителей с детьми, мобильные центры предоставления административных услуг, мобильные отделения "Ощадбанка"

"Кроме этого, в этих сервисных центрах граждане с временно оккупированных территорий смогут получить социальную и правовую помощь, оформить документы, воспользоваться защищенной интернет-связью", - говорится в сообщении.

По его словам, обустраивать и обеспечивать надлежащие условия будет специально созданное государственное предприятие.

Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии двух новых контрольных пункта въезда-выезда в зоне ООС.