31 июля, 2020, 11:21

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил законодателям, что США намерены ввести санкции против фирм, которые продолжают помогать России строить газопровод в Европу, когда он пытался устранить беспокойство относительно приверженности Вашингтона остановить спорный проект

Об этом он заявил во время слушаний в комитете по международным отношениям верхней палаты Конгресса США RFE / RL .

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы этот трубопровод не угрожал Европе", - сказал Помпео, добавив: "Мы хотим, чтобы Европа имела реальные, надежные, стабильные, безопасные энергетические ресурсы, которые невозможно будет перекрыть, в том случае, если Россия этого захочет ".

Помпео сообщил коллегии, что США уже провели работу с некоторыми компаниями, работающими над "Северным потоком-2", проинформировав их о рисках, которые их ожидают, если они не прекращают свою деятельность.

Государственный департамент и Министерство финансов "в наших разговорах с теми, у кого там есть оборудование, четко дали понятную выраженную угрозу, которую представляет для них продолжение работы над завершением газопровода", - сказал он.

Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.



Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".