Помпео: США сделают все возможное, чтобы обезопасить Европу от "Северного потока-2"
Об этом он заявил во время слушаний в комитете по международным отношениям верхней палаты Конгресса США RFE / RL .
"Мы сделаем все возможное для того, чтобы этот трубопровод не угрожал Европе", - сказал Помпео, добавив: "Мы хотим, чтобы Европа имела реальные, надежные, стабильные, безопасные энергетические ресурсы, которые невозможно будет перекрыть, в том случае, если Россия этого захочет ".
Помпео сообщил коллегии, что США уже провели работу с некоторыми компаниями, работающими над "Северным потоком-2", проинформировав их о рисках, которые их ожидают, если они не прекращают свою деятельность.
Государственный департамент и Министерство финансов "в наших разговорах с теми, у кого там есть оборудование, четко дали понятную выраженную угрозу, которую представляет для них продолжение работы над завершением газопровода", - сказал он.
Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.
Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".
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