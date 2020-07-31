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Espreso.tvОбществоПомпео: США сделают все возможное, чтобы обезопасить Европу от "Северного потока-2"

Помпео: США сделают все возможное, чтобы обезопасить Европу от "Северного потока-2"


фото: reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил законодателям, что США намерены ввести санкции против фирм, которые продолжают помогать России строить газопровод в Европу, когда он пытался устранить беспокойство относительно приверженности Вашингтона остановить спорный проект

Об этом он заявил во время слушаний в комитете по международным отношениям верхней палаты Конгресса США RFE / RL .

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы этот трубопровод не угрожал Европе", - сказал Помпео, добавив: "Мы хотим, чтобы Европа имела реальные, надежные, стабильные, безопасные энергетические ресурсы, которые невозможно будет перекрыть, в том случае, если Россия этого захочет ".

Помпео сообщил коллегии, что США уже провели работу с некоторыми компаниями, работающими над "Северным потоком-2", проинформировав их о рисках, которые их ожидают, если они не прекращают свою деятельность.

Государственный департамент и Министерство финансов "в наших разговорах с теми, у кого там есть оборудование, четко дали понятную выраженную угрозу, которую представляет для них продолжение работы над завершением газопровода", - сказал он.

Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.

Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

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