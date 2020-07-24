Сенат США одобрил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

24 июля, 2020, 07:49

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на сумму $ 740 млрд, который предусматривает ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Санкции будут вводить против иностранных лиц и компаний, которые помогают продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки труб, модернизации таких судов, их страхованию или перестрахованию.

Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса.

Также законопроект предусматривает санкции против газопровода "Турецкий поток".

Напомним, в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".

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