 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенат США одобрил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США одобрил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на сумму $ 740 млрд, который предусматривает ужесточение санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Санкции будут вводить против иностранных лиц и компаний, которые помогают продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки труб, модернизации таких судов, их страхованию или перестрахованию.

Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса.

Также законопроект предусматривает санкции против газопровода "Турецкий поток".

  • Напомним, в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать