Острая сердечно-сосудистая недостаточность: в Минобороны назвали причину смерти военнослужащего 30 июля

31 июля, 2020, 15:46

В Минобороны заявили, что старший сержант Владимир Перекрестов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута на брифинге .

"Потерь вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова", - сообщил пресс-секретарь.

Читайте также: В штабе ООС заявили о смерти трех военных течение трех дней "вследствие резкого ухудшения здоровья"

Праута выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо