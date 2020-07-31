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Espreso.tvОбществоОстрая сердечно-сосудистая недостаточность: в Минобороны назвали причину смерти военнослужащего 30 июля

Острая сердечно-сосудистая недостаточность: в Минобороны назвали причину смерти военнослужащего 30 июля

В Минобороны заявили, что старший сержант Владимир Перекрестов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута на брифинге .

"Потерь вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова", - сообщил пресс-секретарь.

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Праута выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

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