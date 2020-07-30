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Espreso.tvОбществоШкольники в Киеве будут ежедневно начинать обучение с исполнения гимна, - решение Киевсовета

Школьники в Киеве будут ежедневно начинать обучение с исполнения гимна, - решение Киевсовета

Киевский городской совет принял решение об исполнении гимна Украины в столичных школах перед началом обучения

Об этом написал в Facebook депутат Киевсовета от партии "Свобода" Олег Бондарчук.

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", - подчеркнул он.

По словам его однопартийца Игоря Мирошниченко, теперь киевские школьники будут начинать с исполнения гимна каждый день.

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