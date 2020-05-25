Количество зарегистрированных безработных в Украине превысило полмиллиона

25 мая, 2020, 17:47

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине превысило 500 тысяч человек, и это на 64% больше, чем год назад

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

По данным на 20 мая, в Украине зарегистрировано 501 тыс. безработных. Это на 196 тыс. больше (64%), чем в мае 2019-го.

Как сообщается, рост безработицы произошел во всех регионах. Больше всего в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и Киеве (в 3,5 раза).

За период карантина в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий. Это на 55% меньше, чем в прошлом году.

Как уточнили в центре занятости, средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах существенно отличалось, например, в Черниговской области было 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве - 2 человека.

За период карантина было трудоустроено 104 тыс. украинцев (из них - 70 тыс. безработных). Это на 49% меньше, чем в прошлом году.