 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине 1340 человек ожидают результатов ПЦР-теста

На Львовщине 1340 человек ожидают результатов ПЦР-теста


фото: reuters
За минувшие сутки на Львовщине еще у 147 человек обнаружили коронавирус

На утро 31 июля во Львове и области подтверждено 9526 случаев инфицирования коронавирусом, 260 из которых - летальные. За последние сутки подтвердили пять смертей от этой болезни. За вчера лабораторные центры провели 923 ПЦР-теста, из которых 147 - положительные. В то же время ежесуточно увеличивается остаток проб в холодильнике. По состоянию на сейчас 1340 человек на Львовщине ожидают своих результатов ПЦР-теста, сообщает "Эспрессо-Запад".

Среди 147 новых больных (а это 15,9% от всех обследований) - 74 львовяне, остальные - жители сел и городов области.

Активных больных по состоянию на утро пятницы - 6952 человека. Вместе с тем за весь период пандемии болезнь преодолели 2314 пациентов. 58 человек выздоровели за последние сутки.

Традиционно, больше всего больных находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице. По информации заместителя директора этого медучреждения Игоря Берника, на утро 31 июля в больнице 202 больных, 187 из которых с подтвержденным диагнозом COVID-19 (16 медицинских работников). Возрастная категория больных примерно не меняется: 77% - это люди 50 лет и старше. Пятеро больных - в отделении интенсивной терапии, из них четверо на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии, отмечает врач.

Напомним, на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 по Украине выросло на 1090 человек. Львовщина остается на первом месте в антирейтинге городов по количеству новых инфицированных. На второй позиции Ивано-Франковская область (+111 новых больных в сутки), а замыкает тройку город Киев, где за последние сутки подтвердили 110 случаев заражения коронавирусом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать