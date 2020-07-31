На Львовщине 1340 человек ожидают результатов ПЦР-теста

31 июля, 2020, 10:11

За минувшие сутки на Львовщине еще у 147 человек обнаружили коронавирус

На утро 31 июля во Львове и области подтверждено 9526 случаев инфицирования коронавирусом, 260 из которых - летальные. За последние сутки подтвердили пять смертей от этой болезни. За вчера лабораторные центры провели 923 ПЦР-теста, из которых 147 - положительные. В то же время ежесуточно увеличивается остаток проб в холодильнике. По состоянию на сейчас 1340 человек на Львовщине ожидают своих результатов ПЦР-теста, сообщает "Эспрессо-Запад".

Среди 147 новых больных (а это 15,9% от всех обследований) - 74 львовяне, остальные - жители сел и городов области.

Активных больных по состоянию на утро пятницы - 6952 человека. Вместе с тем за весь период пандемии болезнь преодолели 2314 пациентов. 58 человек выздоровели за последние сутки.

Традиционно, больше всего больных находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице. По информации заместителя директора этого медучреждения Игоря Берника, на утро 31 июля в больнице 202 больных, 187 из которых с подтвержденным диагнозом COVID-19 (16 медицинских работников). Возрастная категория больных примерно не меняется: 77% - это люди 50 лет и старше. Пятеро больных - в отделении интенсивной терапии, из них четверо на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии, отмечает врач.

Напомним, на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 по Украине выросло на 1090 человек. Львовщина остается на первом месте в антирейтинге городов по количеству новых инфицированных. На второй позиции Ивано-Франковская область (+111 новых больных в сутки), а замыкает тройку город Киев, где за последние сутки подтвердили 110 случаев заражения коронавирусом.