Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили 1090 новых случаев
31 июля, 2020, 08:41
По состоянию на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1090 человек
Об этом передает пресс-центр СНБО.
Всего с начала пандемии таких случаев на территории страны - 69 884. Из них 1693 летальные, 38752 пациента выздоровели. Всего проведено 1029220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2736 случаев;
Волынская область - 3783 случая;
Днепропетровская область - 1402 случая;
Донецкая область - 881 случай;
Житомирская область - 1850 случаев;
Закарпатская область - 5146 случаев;
Запорожская область - 790 случаев;
Ивано-Франковская область - 4557 случаев;
Кировоградская область - 703 случая;
г. Киев - 8241 случай;
Киевская область - 3716 случаев;
Львовская область - 9526 случаев;
Луганская область - 126 случаев;
Николаевская область - 590 случаев;
Одесская область - 3214 случаев;
Полтавская область - 440 случаев;
Ровенская область - 6024 случая;
Сумская область - 485 случаев;
Тернопольская область - 2976 случаев;
Харьковская область - 3711 случаев;
Херсонская область - 227 случаев;
Хмельницкая область - 1138 случаев;
Черновицкая область - 5875 случаев;
Черкасская область - 924 случая;
Черниговская область - 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля 2020 года в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.
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