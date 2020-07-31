Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили 1090 новых случаев

31 июля, 2020, 08:41

По состоянию на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1090 человек

Об этом передает пресс-центр СНБО.

Всего с начала пандемии таких случаев на территории страны - 69 884. Из них 1693 летальные, 38752 пациента выздоровели. Всего проведено 1029220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 598 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2736 случаев;

Волынская область - 3783 случая;

Днепропетровская область - 1402 случая;

Донецкая область - 881 случай;

Житомирская область - 1850 случаев;

Закарпатская область - 5146 случаев;

Запорожская область - 790 случаев;

Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

Кировоградская область - 703 случая;

г. Киев - 8241 случай;

Киевская область - 3716 случаев;

Львовская область - 9526 случаев;

Луганская область - 126 случаев;

Николаевская область - 590 случаев;

Одесская область - 3214 случаев;

Полтавская область - 440 случаев;

Ровенская область - 6024 случая;

Сумская область - 485 случаев;

Тернопольская область - 2976 случаев;

Харьковская область - 3711 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1138 случаев;

Черновицкая область - 5875 случаев;

Черкасская область - 924 случая;

Черниговская область - 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля 2020 года в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.

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