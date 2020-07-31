Макгрегор решил возобновить карьеру
31 июля, 2020, 16:50
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готов возобновить карьеру ради боя с Хамзатом Чимаевым
Об этом Макгрегор заявил в twitter.
Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев в последние дни активно вызвал Макгрегора на бой. Он говорил, что в 2018-м даже прилетал в Ирландию, чтобы побить Макгрегора.
"Я принимаю вызов Чимаева", - написал ирландец.
Конор Макгрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
I accept!- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2020
- Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор третий раз объявил о завершении карьеры .
- 17 июня Уайт назвал четверку сильнейших бойцов в истории, в которой не нашлось места ирландцу Конору Макгрегору
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