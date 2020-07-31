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Espreso.tvСпортМакгрегор решил возобновить карьеру

Макгрегор решил возобновить карьеру


фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готов возобновить карьеру ради боя с Хамзатом Чимаевым

Об этом Макгрегор заявил в twitter.

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев в последние дни активно вызвал Макгрегора на бой. Он говорил, что в 2018-м даже прилетал в Ирландию, чтобы побить Макгрегора.

"Я принимаю вызов Чимаева", - написал ирландец.

Конор Макгрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

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