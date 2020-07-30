"По доступной цене или бесплатно": Ляшко рассказал о вакцине, которую ВОЗ предоставит для 20% украинцев
30 июля, 2020, 22:18
После появления вакцины от коронавируса Украина, как участница программы ВОЗ, должна будет получить дозы для 20% населения страны
Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
Он отметил, что сегодня в мире на этапах исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались для 25 препаратов, из которых 6 максимально приблизились к применению.
"Украина получит вакцину в объемах, покроющих 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.
Он добавил, что сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.
- Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что уже весной по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от COVID-19, но ее количества хватит на иммунизацию 20% населения.
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