Граждане смогут получать повестки и решения суда в цифровой форме: Зеленский подписал закон

31 июля, 2020, 13:30

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №797-их "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года.

Согласно новым изменениям, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". При этом порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отметим, исполнительными документами, согласно статье 3 Закона Украины "Об исполнительном производстве", являются решенияи постановления судов, решения государственных органов, и тому подобное.

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