В Унивской лавре на Львовщине - вспышка коронавируса среди монахов

30 июля, 2020, 20:11

Монастырь закрыли на карантин

Среди монахов Святоуспенской Унивской Лавры, в селе Унив Перемышлянского района на Львовщине, обнаружили коронавирусную инфекцию, поэтому в ближайшее время свободный доступ к святыне будет ограничен.

Об этом сообщается на странице лавры в Facebook.

"Святоуспенская Унивская Лавра по причине обнаружения ПЦР-тестом случаев заболевания Covid-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу до отзыва все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", - говорится в сообщении .

Информацию о вспышке болезни в монастыре также распространил на своей facebook-странице синкел по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко. Он процитировал игумена Святоуспенской лавры преподобного иеромонаха Ионы (Йозеф Максим), который сообщил об обнаружении больных среди братии и о необходимости закрыть свободный доступ в монастырь, учитывая безопасность верующих. Также игумен Унивской лавры заверил, что все больные находятся под опекой и присмотром врачей.

В сообщениях не указывают, сколько именно монахов лавры заболело, однако, по данным Национальной службы здоровья Украины, в Перемышлянском районе Львовской области на сегодня выявлено 158 случаев COVID-19, из них в Униве - 4. Все ли из них касаются лавры и у всех ли больных подтверждено заболевание методом ПЦР - пока не известно.

Свято-Успенская Унивская Лавра Студийского устава УГКЦ - одна из крупнейших греко-католических святынь во Львовской области и один из древнейших монастырских комплексов Украины, центральный монастырь Галицкой епархии в течение XIV-XVIII веков и центр монашеской жизни монахов Студийского устава. Монахи-студиты лавры придерживаются Студийского устава, который в XI в. принесли в Украину из Константинополя и Афона преподобные отцы Антоний и Феодосий Печерские.