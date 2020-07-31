Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции на арест Кузьменко из-за неявки прокуроров

31 июля, 2020, 14:01

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко перенесено на 11 августа

Об этом в Facebook сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко сегодня уже второй раз не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11 августа, 11:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе группы прокуроров по делу Шеремета было назначено 13 прокуроров, и ни один из них 31 июля не явился в суд, и о своей неявке прокуроры сообщили суду за полчаса до начала заседания.

Ранее суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, потому что материалы дела не поступили из Печерского суда.

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