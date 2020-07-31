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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции на арест Кузьменко из-за неявки прокуроров

Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции на арест Кузьменко из-за неявки прокуроров

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко перенесено на 11 августа

Об этом в Facebook сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Юлии Кузьменко сегодня уже второй раз не состоялось в связи с неявкой прокуроров. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 11 августа, 11:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе группы прокуроров по делу Шеремета было назначено 13 прокуроров, и ни один из них 31 июля не явился в суд, и о своей неявке прокуроры сообщили суду за полчаса до начала заседания.

  • Ранее суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, потому что материалы дела не поступили из Печерского суда.

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