Дело об убийстве Гандзюк может быть закрыто, - адвокат Найем
31 июля, 2020, 22:38
Адвокат Маси Найем рассказал об изменениях в деле об убийстве активистки Катерины Гандзюк
Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
По его словам, у адвокатов есть вопросы по доказательствам, собранным прокуратурой. До сих пор неизвестно, как произошло преступление, а также имена заказчиков.
"Дело может быть закрыто вообще. Потому что нет доказательств. С первого дня, когда это произошло, был шанс найти достаточно доказательств причастности всех заказчиков этого преступления. Но полиция работала настолько неэффективно, что мы пришли сейчас к тому моменту, когда только один человек подозреваемый в качестве организатора этого всего преступления", - заметил Найем.
- Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла.
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