Дело об убийстве Гандзюк может быть закрыто, - адвокат Найем

31 июля, 2020, 22:38

Адвокат Маси Найем рассказал об изменениях в деле об убийстве активистки Катерины Гандзюк

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

По его словам, у адвокатов есть вопросы по доказательствам, собранным прокуратурой. До сих пор неизвестно, как произошло преступление, а также имена заказчиков.

"Дело может быть закрыто вообще. Потому что нет доказательств. С первого дня, когда это произошло, был шанс найти достаточно доказательств причастности всех заказчиков этого преступления. Но полиция работала настолько неэффективно, что мы пришли сейчас к тому моменту, когда только один человек подозреваемый в качестве организатора этого всего преступления", - заметил Найем.

Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла.