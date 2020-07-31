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Espreso.tvОбществоДело об убийстве Гандзюк может быть закрыто, - адвокат Найем

Дело об убийстве Гандзюк может быть закрыто, - адвокат Найем

Адвокат Маси Найем рассказал об изменениях в деле об убийстве активистки Катерины Гандзюк

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

По его словам, у адвокатов есть вопросы по доказательствам, собранным прокуратурой. До сих пор неизвестно, как произошло преступление, а также имена заказчиков.

"Дело может быть закрыто вообще. Потому что нет доказательств. С первого дня, когда это произошло, был шанс найти достаточно доказательств причастности всех заказчиков этого преступления. Но полиция работала настолько неэффективно, что мы пришли сейчас к тому моменту, когда только один человек подозреваемый в качестве организатора этого всего преступления", - заметил Найем.

  • Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

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