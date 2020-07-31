2 года нападения на Гандзюк: посольство США требует правосудия
31 июля, 2020, 15:16
Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла
Заявление обнародовала пресс-служба ведомства в Facebook.
"Сегодня исполняется 2 года с нападения, приведшего к трагической смерти общественной активистки Катерины Гандзюк, которая отважно боролась с коррупцией ради демократической Украины. Мы солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких", - говорится в сообщении.
- Херсонскую активистку Катерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.
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