2 года нападения на Гандзюк: посольство США требует правосудия

31 июля, 2020, 15:16

Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла

Заявление обнародовала пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сегодня исполняется 2 года с нападения, приведшего к трагической смерти общественной активистки Катерины Гандзюк, которая отважно боролась с коррупцией ради демократической Украины. Мы солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких", - говорится в сообщении.

Херсонскую активистку Катерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.