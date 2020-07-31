2 года нападению на Гандзюк: под МВД пришли активисты

31 июля, 2020, 21:37

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел прошел митинг ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк

Об этом сообщает Hromadske .

Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" Митингующие скандировали "Аваков - черт!" и зажигали шашки.

Собравшиеся требуют наказать виновных в убийстве активистки, а также привлечь к ответственности правоохранителей, которые саботировали расследование.

"Здесь, чтобы напомнить правоохранителям, которые, по нашему мнению, причастны к саботажу расследования и укрывательству тех, кто виновен в убийстве Кати. Их фамилии будут продемонстрированы. Хотим сказать, что требуем наказания им тоже", - рассказывает участница акции Марина Хромых.

Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла.