 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество2 года нападению на Гандзюк: под МВД пришли активисты

2 года нападению на Гандзюк: под МВД пришли активисты

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел прошел митинг ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк

Об этом сообщает Hromadske .

Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" Митингующие скандировали "Аваков - черт!" и зажигали шашки.

Собравшиеся требуют наказать виновных в убийстве активистки, а также привлечь к ответственности правоохранителей, которые саботировали расследование.

"Здесь, чтобы напомнить правоохранителям, которые, по нашему мнению, причастны к саботажу расследования и укрывательству тех, кто виновен в убийстве Кати. Их фамилии будут продемонстрированы. Хотим сказать, что требуем наказания им тоже", - рассказывает участница акции Марина Хромых.

  • Посольство США в Украине выпустило заявление ко второй годовщине нападения на активистку Катерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать