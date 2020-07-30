Ярмоленко признали автором лучшего гола "Вест Хэма" в сезоне

30 июля, 2020, 12:21

Украинского футболиста Андрея Ярмоленко признали автором лучшего гола "Вест Хэма" в нынешнем сезоне

Об этом сообщает Football.london.

Лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне признан гол Ярмоленко, который он забил 1 июля на 89-й минуте матча с "Челси". Таким образом, украинец, сместился с правого фланга и нанес точный удар в нижний угол ворот, принес своей команде победу в лондонском дерби.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции.

Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 23 матча и забил 5 голов.

Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии

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