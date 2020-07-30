В зоне проведения ООС наступательных действий не зафиксировано, - Хомчак

30 июля, 2020, 13:50

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС нет эскалации или наступательных действий, единичные обстрелы не являются системными

Об этом он заявил во время традиционной селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПГ.

Хомчак проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий.

"Одиночные обстрелы не является системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне", - заявил он.

Хомчак также проинформировал, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения Операции объединенных сил стабильная и контролируемая.

По состоянию на 29 июля, с момента прекращения огня с 00:01 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb