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Espreso.tvОбществоВ зоне проведения ООС наступательных действий не зафиксировано, - Хомчак

В зоне проведения ООС наступательных действий не зафиксировано, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС нет эскалации или наступательных действий, единичные обстрелы не являются системными

Об этом он заявил во время традиционной селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПГ.

Хомчак проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий.

"Одиночные обстрелы не является системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне", - заявил он.

Хомчак также проинформировал, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения Операции объединенных сил стабильная и контролируемая.

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