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Espreso.tvЭкономикаУкраина привлекла $2 млрд от нового выпуска евробондов, - Минфин

Украина привлекла $2 млрд от нового выпуска евробондов, - Минфин


фото: reuters
Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым двенадцатилетним евробондам на сумму $2 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, 30 июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году.

Также было объявлено о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021-2022 годах.

Отмечается, что еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

По информации Минфина, в результате завершения обмена еврооблигаций общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет $974,1 млн, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении - $1,013 млрд.

"Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), гедже-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%)

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

При этом сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долларов США от более 200 инвесторов со всего мира.

Отмечается, что совместными лид-менеджерами и дилерами-менеджерами выступили Goldman Sachs International и JP Morgan.

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