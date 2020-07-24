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Espreso.tvЭкономикаМинфин подтвердил размещения Украиной 12-летних евробондов на $2 млрд

Минфин подтвердил размещения Украиной 12-летних евробондов на $2 млрд

Министерство финансов подтвердило размещение Украиной еврооблигаций на сумму $2 млрд с наивысшим приоритетом и сроком погашения в 2033 году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Украина объявила о размещении новых еврооблигаций с высоким приоритетом на сумму $2 млрд, номинированных в долларах США, с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году.

Кроме того, были объявлены результаты предложения обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США с доходностью 7,75% и погашением в 2021-2022 годах.

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" рейтинговым агентством Stansdard & Poor's и "В" рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020", - отметили в пресс-службе.

По информации Минфина, поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с самым высоким приоритетом с погашением в 2021 и 2022 году, принятых в ходе предложения обмена, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Отмечается, что окончательная Максимальная Цена Принятия для предложения обмена составляет $846,1 млн.

"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украины, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях ", - цитирует пресс-служба слова министра финансов Сергея Марченко.

  • Напомним, 30 июня, Украина планировала разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, а также объявить тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $750 млн.
  • Минфин 2 июля отказался от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году, а также отозвал предложение о выкупе выпусков предыдущих лет после заявления Смолия об отставке.

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