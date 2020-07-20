France Football объявил, что в 2020 году не будет вручать "Золотой мяч"
Об этом сообщает официальный сайт France Football.
Журнал объяснил это исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза. Впервые с момента основания премии в 1956 году приз не будет вручен.
С марта по май 2020 г. в мире из-за пандемии коронавируса были приостановлены почти все соревнования. Национальные чемпионаты доиграют летом. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены только в августе этого года. Евро-2020 было перенесено на 2021 г.
В 2019 году самую престижную индивидуальную награду мирового футбола получил аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.
- Напомним, 16 июня польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски захватил первое место в списке претендентов на "Золотой мяч".
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