France Football объявил, что в 2020 году не будет вручать "Золотой мяч"

20 июля, 2020, 15:24

В 2020 году французское издание France Football решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленную в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт France Football.

Журнал объяснил это исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза. Впервые с момента основания премии в 1956 году приз не будет вручен.

С марта по май 2020 г. в мире из-за пандемии коронавируса были приостановлены почти все соревнования. Национальные чемпионаты доиграют летом. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены только в августе этого года. Евро-2020 было перенесено на 2021 г.

В 2019 году самую престижную индивидуальную награду мирового футбола получил аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, 16 июня польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски захватил первое место в списке претендентов на "Золотой мяч".

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