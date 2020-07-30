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Espreso.tvСпортПринц Саудовской Аравии отказался от покупки английского футбольного клуба

Принц Саудовской Аравии отказался от покупки английского футбольного клуба


фото: Getty Images
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии отказался покупать английский "Ньюкасл"

Об этом сообщает Sky Sports.

В фонде считают, что могли вернуть клуб на топ уровень.

"Имея глубокое уважение к жителям Ньюкасла и его футбольному клубу, мы решили отказаться от намерения приобрести ФК "Ньюкасл". Мы делаем это с грустью, потому что мы были в предвкушении и были полностью готовы инвестировать в это большой город. Мы верим, что могли бы вернуть клуб на его законное место с точки зрения его истории, традиций и болельщиков. В итоге, в течение непредсказуемо длительного процесса, срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба закончился, а наш инвестиционный план не был поддержан, особенно учитывая отсутствие какой-то ясности относительно обстоятельств, при которых начнется следующий сезон, и новых норм для проведения матчей, тренировок и других мероприятий", - говорится в заявлении.

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