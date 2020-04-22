 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПравозащитники призвали заблокировать продажу клуба АПЛ саудовскому принцу

Правозащитники призвали заблокировать продажу клуба АПЛ саудовскому принцу


фото: Getty Images
Международная неправительственная организация Amnesty International призвала английскую премьер-лигу заблокировать продажу клуба "Ньюкасл" саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману

Об этом сообщает Goal .

Директор британского отделения международной неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству английской премьер-лиги заблокировать соглашение по продаже "Ньюкасла" за 341 млн евро суверенному фонду из Саудовской Аравии, которым руководит наследный принц Мухаммед бин Салман.

"Наследный принц Саудовской Аравии может стать владельцем" Ньюкасла ". О каком положительное влияние на имидж и репутацию премьер-лиги мы можем говорить? АПЛ рискует стать дурой, которая прикрывается гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества ", - сказала Аллен.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать