Правозащитники призвали заблокировать продажу клуба АПЛ саудовскому принцу

22 апреля, 2020, 15:51

Международная неправительственная организация Amnesty International призвала английскую премьер-лигу заблокировать продажу клуба "Ньюкасл" саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману

Об этом сообщает Goal .

Директор британского отделения международной неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству английской премьер-лиги заблокировать соглашение по продаже "Ньюкасла" за 341 млн евро суверенному фонду из Саудовской Аравии, которым руководит наследный принц Мухаммед бин Салман.

"Наследный принц Саудовской Аравии может стать владельцем" Ньюкасла ". О каком положительное влияние на имидж и репутацию премьер-лиги мы можем говорить? АПЛ рискует стать дурой, которая прикрывается гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества ", - сказала Аллен.

Напомним, 16 апреля Amazon предложил английскому футбольному клубу "Тоттенхэм" 290 млн евро за права на название стадиона в Лондоне.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine