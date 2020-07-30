Он будет полезен в Минском процессе, - Разумков о Кравчуке в Трехсторонней группе
30 июля, 2020, 12:11
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в случае, если первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, он будет более чем полезным
Об этом Разумков сказал на пресс-конференции в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".
"Я убежден, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом - он будет более чем полезным в этом процессе", - сказал спикер Рады.
Разумков также отметил, что хотел бы лично поблагодарить предыдущего главу украинской делегации Леонида Кучму, который приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы ТКГ.
- Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
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