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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" заболел COVID-19

Нардеп "слуга" заболел COVID-19


фото: suspilne.media
У народного депутата фракции "Слуга народа" Павла Халимона тест подтвердил наличие коронавируса

Об этом заявил нардеп Сергей Гривко, передает Общественное,

Халимон находится на самоизоляции.

По словам Гривко, сегодня ему также сделали ПЦР-тест, результаты будут известны завтра.

  • Народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заразился коронавирусом.
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