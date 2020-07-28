 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп Гетманцев заразился коронавирусом

Нардеп Гетманцев заразился коронавирусом


фото: 5.ua
Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев заразился коронавирусом

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться ", - написал он.

Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с ...

Опубликовано Danil Getmantsev вторника, 28 июля 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать