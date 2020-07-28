Нардеп Гетманцев заразился коронавирусом
28 июля, 2020, 11:38
Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев заразился коронавирусом
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться ", - написал он.
Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с ...Опубликовано Danil Getmantsev вторника, 28 июля 2020
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