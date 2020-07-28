Нардеп Гетманцев заразился коронавирусом

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости не очень. Постараюсь исправиться ", - написал он.