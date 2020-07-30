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Espreso.tvСпортЛегендарный футболист "Барселоны" переболел коронавирусом

Легендарный футболист "Барселоны" переболел коронавирусом


фото: Getty Images
Бывший капитан испанского футбольного клуба "Барселоны" Хави заявил, что выздоровел от COVID-19

Об этом Хави сообщил в Instagram.

По словам Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", он выздоровел после заражения COVID-19 и вернулся домой.

"Большое спасибо за все заботливые сообщения, которые я получил в последние дни. Я хочу разделить с вами радостную новость. Я выздоровел и вернулся домой к семье. Я снова продолжаю работу с "Аль-Саддом", - написал Хави.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moltíssimes gràcies per tots els missatges i les mostres d'afecte que he rebut durant aquests dies . Vull compartir amb vosaltres que estic recuperat i de tornada a casa amb la meva família i l'equip @alsaddsc Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días . Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo @alsaddsc Thank you so much for all the caring messages that I've received during these days . I want to share with you that I 'm recovered and back home with my family and the @alsaddsc team

Публикация от Xavi (@xavi)

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