Легендарный футболист "Барселоны" переболел коронавирусом

30 июля, 2020, 11:51

Бывший капитан испанского футбольного клуба "Барселоны" Хави заявил, что выздоровел от COVID-19

Об этом Хави сообщил в Instagram.

По словам Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", он выздоровел после заражения COVID-19 и вернулся домой.

"Большое спасибо за все заботливые сообщения, которые я получил в последние дни. Я хочу разделить с вами радостную новость. Я выздоровел и вернулся домой к семье. Я снова продолжаю работу с "Аль-Саддом", - написал Хави.

Напомним, 25 июля стало известно, что Хави заразился коронавирусом .

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