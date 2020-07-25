Экс-футболист "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

25 июля, 2020, 15:11

Бывший капитан "Барселоны" Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", заразился коронавирусом

Об этом сообщает "Аль-Садд" в twitter.

"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент восстановления сезона. Меня заменит Давид Пратс. Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне позволят, я с радостью вернусь к своим обязанностям ", - сказал Хави.

25 июля "Аль-Садд" должен сыграть против "Аль-Хора" в чемпионате Катара в первом матче после восстановления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.

Xavi: Today I will not be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46 - AlSadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020

3 июля сообщалось, что "Барселона" хочет назначить на пост главного тренера Хави.

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