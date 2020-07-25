Экс-футболист "Барселоны" Хави заболел коронавирусом
Об этом сообщает "Аль-Садд" в twitter.
"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент восстановления сезона. Меня заменит Давид Пратс. Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне позволят, я с радостью вернусь к своим обязанностям ", - сказал Хави.
25 июля "Аль-Садд" должен сыграть против "Аль-Хора" в чемпионате Катара в первом матче после восстановления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.
Xavi: Today I will not be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46- AlSadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020
- 3 июля сообщалось, что "Барселона" хочет назначить на пост главного тренера Хави.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
Читайте также
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-