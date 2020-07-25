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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

Экс-футболист "Барселоны" Хави заболел коронавирусом


фото: twitter.com/AlsaddSC
Бывший капитан "Барселоны" Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", заразился коронавирусом

Об этом сообщает "Аль-Садд" в twitter.

"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент восстановления сезона. Меня заменит Давид Пратс. Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне позволят, я с радостью вернусь к своим обязанностям ", - сказал Хави.

25 июля "Аль-Садд" должен сыграть против "Аль-Хора" в чемпионате Катара в первом матче после восстановления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.

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