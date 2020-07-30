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Espreso.tvОбществоАнтирекорд коронавируса: в Украине за сутки обнаружили 1197 новых случаев

Антирекорд коронавируса: в Украине за сутки обнаружили 1197 новых случаев

По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросла на 1197

Об этом передает пресс-центр СНБО .

Всего с начала пандемии таких случаев на территории страны - 68 794.

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