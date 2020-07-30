Антирекорд коронавируса: в Украине за сутки обнаружили 1197 новых случаев
30 июля, 2020, 08:46
По состоянию на утро 30 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросла на 1197
Об этом передает пресс-центр СНБО .
Всего с начала пандемии таких случаев на территории страны - 68 794.
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