На Тернопольщине мужчина в третий раз заболел COVID-19 - ОГА

29 июля, 2020, 23:09

В Тернопольской области зафиксирован случай, когда человек в третий раз заразился коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает пресс-служба ОГА.

"В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - сказал Богайчук.

Чиновник рассказал, что загруженность коек больными COVID-19 в медучреждениях первой волны в области составляет 26,7%.

"По состоянию на сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии . Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий ", - сказал Богайчук.

Начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах: так, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Показатель смертности от COVID-19 в Тернопольской области составляет 1,4%.

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