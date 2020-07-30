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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: подтверждены еще шесть смертей

Коронавирус на Львовщине: подтверждены еще шесть смертей


фото: reuters
За минувшие сутки на Львовщине подтвердили COVID-19 у 131 человека

На утро 30 июля в области и во Львове подтверждены 9379 случаев инфицирования коронавирусом, из них 255 - летальные. Область и дальше является первой Украине по количеству больных, обгоняя ближайший к ней по количеству заболевших Киев на свыше 1200 человек. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали у 131 человека, смерть вследствие этой болезни подтвердили у шести человек.

Согласно оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1134 ПЦР-теста, 131 из них (11,6% всех обследований) - положительный. Среди тех, у кого диагностировали COVID73 - львовяне. Опять существенно возросло количество проб, которые ждут исследования в холодильнике - до 1154.

Всего на Львовщине с начала пандемии вследствие COVID-19 умерло 255 человек, а выписаны уже 2256 пациентов (за прошедшие сутки - 71 человек).

На Львовщине увеличилось пациентов больниц с COVID-19 с обоснованным подозрением на коронавирус. В стационарах области и Львова сейчас находится 1076 больных. За минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 106 человек. На самоизоляцию направили 158 человек.

Больше всего больных - 190 - в областной инфекционной больнице, 163 - в Центре легочного здоровья, 142 - во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, других больных лечат в городских и районных больницах Львова и области.

88 человек находятся на лечении в отделениях реанимации, 27 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, по состоянию на 29 июля Львовская область соответствовала критериям МЗ, необходимым для смягчения каранина.

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