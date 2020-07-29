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Espreso.tvОбществоВ Украине десять областей не готовы смягчить карантин, - МЗ

В Украине десять областей не готовы смягчить карантин, - МЗ

Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области не отвечают критериям для ослабления карантина

Об этом говорится в сообщении МЗ.

Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская.

Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.

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